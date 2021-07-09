Tüfek temizliği faciayla bitti

DHA

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyünde oturan İrfan Duman, önceki gece iddiaya göre, evde av tüfeğini temizlerken silah kazayla ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada yanında bulunan eşi Hediye Duman'a (38) isabet etti.

İrfan Duman'ın ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hediye Duman'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı incelemeden sonra Duman'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İrfan Duman gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.