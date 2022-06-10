Tüfeği temizlerken kendini vuran genç öldü

Kastamonu'da bir genç, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Şenpazar ilçesine bağlı Edeler köyünde av tüfeğini temizlediği sırada, silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran 24 yaşındaki Ramazan Dak, hayatını kaybetti.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ramazan Dak'ın vatani görevini yapmak için askere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.