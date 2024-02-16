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        Tüfeği sakladıkları yere gelince yakalandılar

        Samsun'da bir kişiye silahlı saldırıda bulunduktan sonra tüfeği saklayan şüpheliler yakalandı. İnşaata sakladıkları tüfeği bulamayan iki zanlı vatandaşların ihbarıyla yakayı ele verdiler

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 16.02.2024 - 20:49
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        Tüfeği sakladıkları yere gelince yakalandılar
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        Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, inşaata sakladıkları pompalı tüfeği bulamayınca 'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırınca vatandaşların ihbarıyla polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

        Olay, Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde 14 Şubat’ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Z.P. (52), sokakta yürüdüğü esnada Emre Akgül (22) ve Yağız Efe Orman’ın (19) pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

        VATANDAŞIN İHBARIYLA YAKALANDILAR

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

        Olay yerinden kaçan Akgül ve Orman, olayda kullandığı silahı inşaata sakladı. Sabah saatlerinde silahı gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Polisin silahı alıp gitmesinin ardından bir süre sonra inşaata gelen 2 şüpheli, pompalı tüfeği bulamayıp 'Tüfeği buradan kim aldı' diye bağırmaya başlayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro ekipleri, takibe aldıkları otomobildeki 2 şüpheliyi yakalanıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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