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        Haberler Gündem Güncel Niğde'de tüfeği kazara ateş alan ağabey kardeşini vurdu!

        Niğde'de 17 yaşındaki genç, ağabeyinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü

        Niğde'de bir kişi, ağabeyinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 10:20
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        Tüfeği kazara ateş alınca kardeşini vurdu!
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        Niğde'de bir genç, ağabeyinin elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal mevkisinde araç içindeyken A.K'nin elindeki av tüfeği, kazara ateş aldı.

        Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi 17 yaşındaki R.K. ağır yaralandı. R.K, götürüldüğü Çiftlik Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Ağabey A.K, gözaltına alındı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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