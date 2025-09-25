"Tufanla kuraklık arasındayız"

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün “Küresel Su Kaynaklarının Durumu” başlıklı raporunda dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiği vurgulanıyor ve bu döngünün “tufan ve kuraklık” arasında gidip geldiğine dikkat çekiliyor. Rapordaki bazı çarpıcı tespitler şöyle:

*2024’te küresel nehir havzalarının yalnızca 3’te 1’inin “normal” koşullara sahip olduğu belirtildi.

*Raporda, geri kalan nehir havzalarının ise normalin üzerinde veya altında olduğu kaydedilerek, “Bu da üst üste 6 yıldır belirgin bir dengesizlik anlamına geliyor. 2024, tüm bölgelerde yaygın buzul kaybının yaşandığı üst üste üçüncü yıl oldu. Birçok küçük buzul bölgesi, bir buzulun erimesinin yıllık maksimum akış hızına ulaştığı ve ardından buzulların küçülmesi nedeniyle azaldığı ‘zirve su noktası’ olarak adlandırılan noktaya ulaştı veya ulaşmak üzere” denildi.

* Raporda, dünya genelinde su ile ilgili gelişmiş izleme ve veri paylaşımına olan kritik ihtiyaca da vurgu yapıldı.

SU KITLIĞINA DOĞRU Dünyadaki su krizini Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporu ortaya koyuyor. Bizdeki durum ne? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın tespiti şöyle: ”Su kaynaklarımız hızla azalıyor ve kişi başına düşen yıllık yenilenebilir su miktarı bin 300 metreküp civarında. Yani su kıtlığına doğru yaklaşılıyor. Türkiye’de yağışlar, su potansiyeli ve nüfus eşit bir şekilde dağılmış değil. Nüfusun büyük bölümü batıdaki illerde yaşıyor ancak su kaynaklarının yarısından fazlası da Samsun-Adana hattının doğusunda.”