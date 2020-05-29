Tufanbeyli ilçesinde cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - ADANA

AA

ADANA (AA) - Pozantı ilçesinde vatandaşlar mesafe ve maske kuralına uyarak ilçe stadında saf tuttu.İlçe Müftüsü Seyfullah Aruk'un, okuduğu cuma hutbesinin ardından vatandaşlar namazlarını kıldı.Tufanbeyli ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını ilçede bulunan güreş alanı ve camilerin avlusunda kıldı.Namaz öncesi sağlık görevlileri tarafından belirlenen alanlara gelen vatandaşların ateşi ölçüldü.Vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde cuma namazlarını kıldı.Çukurova ilçesinde ise vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak cuma namazlarını Çoban Dede Kuş Cenneti'ndeki piknik alanında kıldı.