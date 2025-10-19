Lefkoşa doğumlu hukukçu ve siyasetçi Tufan Erhürman, ülkesinin yeni cumhurbaşkanı olarak tarih sahnesine adını yazdırdı. KKTC genelinde kurulan 777 sandıktan gelen sonuçlara göre, CTP lideri Erhürman oyların yüzde 62,80 ini alarak seçimin galibi oldu. 2018 de başbakanlık görevini üstlenen Erhürman ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. İşte merak edilenler...SONUÇLAR AÇIKLANDI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753 ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ın oyların yüzde 62,80 ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ın ise oyların yüzde 35,77 sini aldığını açıkladı. Özerdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy sayım sürecine dair bilgi verdi. KKTC genelinde 777 sandıktan 753 ünden gayri resmi sonuçların alındığını belirten Özerdağ, katılım oranının yüzde 62,83 olduğunu açıkladı. Özerdağ, Erhürman ın oy oranının yüzde 62,80, Tatar ın oy oranının yüzde 35,77 olduğunu belirterek, Tufan Erhürman ın aldığı oy sayısı 84 bin 630, Ersin Tatar ın aldığı oy sayısı ise 48 bin 208. Yaklaşık 24 sandık sonra resmi olmayan sonuçlar tamamlanmış olacak. dedi. KKTC nin cumhurbaşkanını seçmek için 9 uncu kez kurulan sandıklar 18.00 itibarıyla kapandı. Vatandaşlar, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullandı.218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Sayım neticesinde, seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor. Kıbrıs Sosyalist Partisinin adayı Osman Zorba ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) adayı Tufan Erhürman ın yanı sıra bağımsız adaylar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı olmak için yarıştı. Hüseyin Gürlek ise dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR? tamamladı. 1988 de hukuk okumak üzere Ankara Üniversitesine girdi. Ankara Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gördü. 2001 de İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde kamu hukuku alanında ders verdi. 2001-2006 ve 2008-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptı. 2006-2008 yılları arasında Yakın Doğu Üniversitesinin akademik kadrosunda bulundu. Kamu hukuku alanında akademisyenlik yaptı. 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs Sorunu müzakerelerinde yer aldı. 1999-2004 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında görev alıp Türkiye de ombudsman makamının tesis edilmesinde rol oynadı. 2013 yılından beri milletvekili, 13 Kasım 2016 tarihinden beri Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanıdır. 2 Şubat 2018 tarihinde KKTC Başbakanı oldu. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi ne Cumhuriyetçi Türk Partisi nin adayı olarak katılmıştır. 2008-2010 yılları arasında Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ın müzakere heyetinde görev yaptı. 2013 genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler Lefkoşa milletvekili seçildi. Meclisteki dört partinin anayasaya yapılacak 23 değişiklik üzerine uzlaştığı çalışmalara öncü oldu; ancak değişiklik önerisi 2014 teki referandumda %62,3 lük oyla reddedildi. 2015 te partisinin genel sekreterliğine getirildi. 13 Kasım 2016 da Mehmet Ali Talat ın yerine Cumhuriyetçi Türk Partisi ve ana muhalefet liderliğine seçildi. 2018 genel seçimlerinde CTP Lefkoşa milletvekili olarak tekrar seçildi. 19 Ocak 2018 de Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Partiyle dörtlü koalisyon kurma amaçlı görüşmelere başladı. Koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından 30 Ocak 2018 de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükûmeti kurma görevini Erhürman a verdi.[8] 2 Şubat tarihinde hükûmetin kurulmasıyla başbakanlık görevine başladı. Erhürman Hükûmeti, 8 Mayıs 2019 tarihinde Demokrat Partiye mensup Maliye Bakanı Serdar Denktaş ın istifasının ardından Halkın Partisinin hükûmetten çekilmesiyle bozuldu. Erhürman bunun üzerine 9 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı na istifasını sundu. 22 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Ana Muhalefet Partisi lideridir.