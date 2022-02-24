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2020 yılında kalp krizi geçiren Tüdanya, gırtlak kanseri ile mücadele ediyor. Gırtlağının alınmasının ardından sesini kaybeden ve zor günler geçiren arabesk sanatçısı, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

HALUK LEVENT, TÜDANYA'NIN YARDIMINA KOŞTU

Haluk Levent ile AHBAP Derneği, maddi ve manevi zorluk yaşayan Tüdanya'ya yardım eli uzattı. Harekete geçen ve valilikten onay alarak yardım kampanyası başlatan Levent, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

"SESİNİ KAYBETTİ, KONUŞAMIYOR"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında, "Tüdanya! Eski ses sanatçımız... En güzel zamanlarında gırtlak kanseri oldu. Sesini kaybetti, konuşamıyor. Evi oturulmaz halde ve borç içinde. Sağlığı için bir eve ihtiyacı var. Valilik onay verdi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tüdanya'ya ulaşan Demet Akalın'ın da geçtiğimiz yıl temmuz ayında ünlü şarkıcıya maddi olarak yardımda bulunduğu öğrenilmişti.

TÜDANYA HAKKINDA

Arabesk müzik sanatçısı olarak tanınan ve asıl adı 'Hatice Döngü' olan Tüdanya, 1986 çıkışlı 'Seni Sevmeyen Ölsün' adlı eseriyle ünlenmişti. Sinemada da yer alan şarkıcı, Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile filmlerde oynamıştı.

ALBÜMLERİ

(1983) Sıra Sıra Dağlar

(1986) Azap

(1986) Seni Sevmeyen Ölsün

(1987) Sen Bir Ömürsün

(1988) Sen Yaşa

(1989) Adın Sevgilim Olsun

(1991) Dön

(1993) Beklenen Tüdanya

(1994) Söyle Güzel İsmin Ne

(1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

(1999) Canım Sağolsun

(2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)

FİLMOGRAFİ

(1982) Sancı

(1987) Yıllar

(1989) Canımdan Can İste

(1989) Canımın Canısın

(1989) Sen Yaşa