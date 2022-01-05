Thomas Tuchel'le ilgili açıklamalar yapan ve Chelsea'de mutlu olmadığını dile getiren Romelu Lukaku'ya astronomik ceza geldi! İkinci bir açıklamayla üzgün olduğunu dile getiren ve özür dileyen Belçikalı yıldız antrenmanlara dönerken para cezasından kaçamadı. La Repubblica'ya göre Chelsea, Romelu Lukaku'nun açıklamalarından dolayı 500 bin Euro ceza verdi.

NELER YAŞANDI?

Pazartesi günü Lukaku ile kulübün yönetim kademesi arasında, direktör Marina Granovskaia'nın da hazır bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi.

İki taraf için de olumlu geçen toplantıda Lukaku, röportajdan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

Thomas Tuchel, Lukaku'yla ilgili kesin kararı bugün yapacağı basın toplantısında açıklayacak. Fakat Lukaku'nun Tottenham maçıyla takıma dönmesi hayli olası.

LUKAKU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Birkaç önce kulüpten izin almadan Sky Sport İtalya'ya konuşan Lukaku, geçen hafta röportajın yayınlanmasıyla eleştirilerin odağındaki isim haline geldi.

Tuchel'in taktik tercihlerini eleştiren 28 yaşındaki oyuncu, hala kariyerinin zirvesindeyken Inter'e dönmek istediğini itiraf etmişti.

"Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor."

"Çok çalışmaya ve profesyonel olmaya devam etmeliyim. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım."

"Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim."