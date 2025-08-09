Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜBİTAK'tan mobil 'Market Fiyatı' uygulaması - İş-Yaşam Haberleri

        TÜBİTAK'tan mobil 'Market Fiyatı' uygulaması

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasının Google Play ve App Store'da yer aldığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Market Fiyatı" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabileceklerini belirterek, "Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 15:45 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:45
        TÜBİTAK'tan mobil 'Market Fiyatı' uygulaması
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptılar.

        Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

        Türkiye genelinde 50 bine yakın ürünün fiyatı, yeni açılan tek bir platformda toplandı. Uygulama ürün arayarak fiyat karşılaştırması yapılmasına imkân tanıyor.

        “YENİ NESİL ÇÖZÜMLERLE ADİL BİR PİYASA TESİSİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

        Türk milletinin alın teri ve emeğinin karşılığını korumak, fahiş ve haksız fiyatlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için etkin adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat da, gelişen teknolojiyi, bu amaç doğrultusunda kullanarak, yeni nesil çözümlerle adil bir piyasa tesisi için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

        Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) destek ve işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının, artık Google Play ve App Store'da vatandaşın hizmetinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabilecektir. Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır. Helal rızkın bereketi, ticarette adaletle yaşar. Ticarette adaleti tesis etmek için, tüm ilgili ve yetkili kurumlar olarak hep birlikte, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Habertürk Anasayfa