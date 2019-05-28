Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.

AA'nın haberine göre; toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.