TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni olmak üzere 38 personel alımı yapılacak. Alınan personeller TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek. TÜBİTAK 38 personel alımı başvuru ekranı ve şartları bu kapsamda araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 TÜBİTAK 38 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar…