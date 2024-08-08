Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı 2024: TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        TÜBİTAK personel alımı yapıyor! 2024 TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere 38 personel istihdam edilecek. TÜBİTAK personel alımı başvurusu kariyer.tubitak.gov.tr internet adresinden kayıt oluşturularak yapılacak. İlanda alım yapılacak kadro bilgilerine de yer verildi. Peki, 2024 TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni olmak üzere 38 personel alımı yapılacak. Alınan personeller TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek. TÜBİTAK 38 personel alımı başvuru ekranı ve şartları bu kapsamda araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 TÜBİTAK 38 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar…

        • 2

          TÜBİTAK 38 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLARI

          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alacak.

          Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.

          Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.

        • 3

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

        • 4

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.

          İlanlara başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr/ üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapılacak. Başvuru için TÜBİTAK Kariyer'e üye olunduktan sonra başvuru formunun doldurulması gerekecek.

        • 5

          BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları kadro ve branşlara göre değişiyor. Başvuru şartları, başvuru ekranı ve diğer detaylara aşağıdaki ekrandan ulaşabilirsiniz.

          TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Teknedeki vahşeti Sahil Güvenlik köpeği ortaya çıkardı!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor"
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Baygınlık geçirdi! Kafasının üzerinden otomobil geçti
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Kardeşini engellemek isterken ölümüne neden oldu!
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Habertürk Anasayfa