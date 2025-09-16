Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TÜBİTAK personel alımı 2025: TÜBİTAK aday araştırmacı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        TÜBİTAK 318 aday araştırmacı alacağını duyurdu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edeceğini açıkladı. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki TÜBİTAK aday araştırmacı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Giriş: 16.09.2025 - 12:12 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:13
          TÜBİTAK personel alımı detayları belli oldu. Toplamda 318 üniversite öğrencisi alınacak olup Ankara ve Kocaeli’nde istihdam sağlanacak. Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.

          TÜBİTAK 318 ADAY ARAŞTIRMACI ALACAK

          Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek.

          Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, kurum bünyesine, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren aralarında bilgisayar, bilişim, bilgisayar ve yazılım, elektrik-elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme, kimya, matematik mühendisliği gibi bölümlerin yer aldığı alanlarda 3 veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 318 proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapılacak.

          Alınacak personel TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.

          Başvurular için gerekli koşullara, diğer detaylar ve süreçlere ilişkin bilgiye, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (kariyer.tubitak.gov.tr) ulaşılabilecek.

          Başvurular, kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.

