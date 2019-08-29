TÜBİTAK'ın sağlığı Doğa'dan sorulacak

Doğa Sigorta, TÜBİTAK çalışanlarının tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptı. TÜBİTAK çalışanları Doğa Sigorta’nın ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsam dahili olan işlemlerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler. Yaklaşık 5 bin kişiyi kapsayan anlaşmanın imza töreni Tez-Koop-İş Sendikası’nın Ankara Çankaya’da yer alan merkez binasında 6 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşti. İşbirliğini yenileme törenine Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu beraberinde kurumun da yönetim kadrosu katıldı. Gerçekleşen işbirliği kapsamında Tez-Koop-İş Sendikası’nın TÜBİTAK çalışanı olan üyelerine sunduğu avantajlara ek olarak, üyelerin aile bireylerinin de kişiye özel Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na daha uygun fiyatlarla sahip olması sağlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi ile TÜBİTAK çalışanı üyelerinin eş ve çocukları da uygun prim ve ödeme koşullarıyla Doğa Sigorta ve SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında poliçe kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler.

TAMAMLAYICI YAYGINLAŞILYOR

Anlaşmanın Tez- Koop - İş Sendikası ve TÜBİTAK çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünü içerik olarak güçlü ve özel sağlık sigortası (ÖSS) ürününden geri kalmazken primi ÖSS ürününe göre gayet makul ve ekonomik. Sektörde TSS ürünü sigortacılıkta sağlık branşının gelişimi açısından çok belirleyici, bu nedenle de TSS’nin yaygınlaşması ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli. Son yıllarda söz konusu ürüne olan ilgi artarak devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre Haziran 2015’de 110 bin olan sigortalı sayısı Haziran 2019’da 1 milyonu aştı” diye konuştu.

ŞİDDETLE ÖNERİYORUZ

TSS’de sigortalı sayısının yüzde 40 oranında ferdi poliçeler, yüzde 60 oranında ise grup poliçelerinden oluştuğuna dikkat çeken Gölpınar sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışanlar için sağlık sigortası çok faydalı ve aidiyet yaratan bir yan hak olup, firmaların bunu çok ekonomik primlerle TSS ürünüyle sağlayabilmesi çok değerli. Bu nedenle grup sigortalı sayısı daha yüksek. Firmaların yan hak olarak çalışanlarına TSS poliçesi yapmalarını şiddetle öneriyoruz. Özellikle de çok fazla personeli olan firmalarda bu önemli ve kolaylaştırıcı bir faktör. Ülkemizde bu bilincin yaygınlaştırılması ile TSS poliçesinin daha geniş kitlelere ulaşacağını ve sigorta şirketlerinin bu doğrultuda önemli bir misyon taşıdıklarını söyleyebiliriz.”

TEŞVİK EDİLECEĞİNİN GÖSTERGESİ

TSS sayesinde geri ödeme kurumu olan sigorta şirketlerinin kamunun finansmanına katkısının ortada olduğunun altını çizen Coşkun Gölpınar TSS ürününün yaygınlaşması için kamu otoritesi tarafından desteklenmesinin şart olduğunu belirtti. “TSS desteklenir ise tabana yayılması kuvvetle mümkün olacaktır” diyen Gölpınar son yıllarda kalkınma planlarında TSS’nin yer almasının geleceğe yönelik olarak ürünün yaygınlaşması adına kamu otoritesi tarafından teşvik edileceğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

KAYITDIŞILIĞIN ÖNÜME GEÇİYOR

TSS’nin tüm şirketler ve sektör açısından bir hedef ürün haline geldiğine de işaret eden Gölpınar, “Sigorta şirketlerinin gerçekleşen sağlık giderleri konusundaki suistimal, faturalandırma, tıbbi yaklaşım ve tedavi planları gibi etkin kontrolleri sayesinde kamu sağlık harcamalarının maliyetini düşürmenin yanında tüm giderlerin faturalandırılması sayesinde vergi ve istihdam açısından kayıt dışılığın önüne geçilmesi mümkün. Öte yandan çoğu durumda ÖSS primleri ulaşılamayacak boyuta geldiği için insanlar bu ürüne yönelmeye başladılar. Sigortasız kalmak yerine TSS çok iyi bir fırsat. Ürünlerde sunulan asistans hizmeti hediyeleri de bir başka önemli ayrıntı. Aynı şekilde TSS de çok geniş bir anlaşmalı kurum ağının olması ve bu kurumların hatırı sayılır ölçüde bilinirliği de dikkat çeken unsurlar” diye konuştu.