TÜBİTAK'ın İHA'lar için geliştirdiği mühimmatlar IDEF 2021'de

Türk savunma sanayisinin ihtiyaçları için çeşitli projeler yürüten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere geliştirdiği mühimmatları 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiliyor.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, IDEF 2021'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHA'larda kullanılmak üzere tasarlanan mühimmatlar hakkında bilgi verdi.
IDEF'te mühimmatların sergilendiğini ifade eden Okumuş, daha önce İHA mühimmatı olarak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok çalıştıklarını ve bu mühimmatların savaş uçaklarında da kullanılabileceğini söyledi.
Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin bugüne kadar geliştirdiği bütün mühimmatların İHA'larda kullanılması için çalıştıklarını aktararak, "Faydalı ürün taşıması artan İHA'larla beraber bizim geçmişte geliştirdiğimiz hassas güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti gibi mühimmatların İHA varyantları da gelişiyor. SOM C ürünün İHA'lara entegrasyonunu da çalışıyoruz." diye konuştu.
İHA'ların önemi ve etkinliğinin son dönemlerde yaşanan olaylarda ortaya çıktığına işaret eden Okumuş, yeni mühimmatlarla İHA'ların etkinliğinin çok daha farklı seviyelere taşınabileceğini söyledi.
- Güdüm kitleri ilk kez IDEF 2021'de sergilendi
Gürcan Okumuş, Kuzgun Modüler Mühimmat ailesinin 100 kilogram sınıfında bir mühimmat olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kuzgun'un serbest güdülen, turbo jetli dediğimiz, yani kendi yakıt deposu olan çok daha uzun menzilli, 200 kilometrenin üzerinde bir menzili olan versiyonu olacak. Bir de katı yakıtlı bir versiyonu olacak. Farklı operasyonel konseptlere göre kullanılabilecek. Lazer ve diğer başlıklar için alternatifler olacak. Çok modüler bir mühimmat olacak. İHA'larda çoklu olarak taşınabilecek. İleriye yönelik yol haritasında karadan ve denizden atılan modelleri de zaman içerisinde gelişecek."
TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği ve ilk kez IDEF'te sergilenen Gözde ve Gökçe isimli güdüm kitleri hakkında da bilgi veren Okumuş, Gözde hassas güdüm kitinin İHA'lardan atılıp aynı zamanda da hareketli hedeflere ulaşabilecek ve lazer arayıcı başlıklı bir versiyonunu çıkardıklarını bildirdi.
Okumuş, Gökçe'nin ise lazer arayıcı başlık ve yeni kanat yapısıyla hareketli hedeflere angaje olacak şekilde tasarlandığına işaret ederek, "Gökçe ve Gözde isimli güdüm kitleri savaş uçaklarımızda kullanılabilecek, aynı zamanda da İHA'larda da kullanılabilecek. Gözde bu yıl içinde, Gökçe de 2022'de tamamlanacak." dedi.
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