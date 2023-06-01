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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan Şişecam'a ziyaret

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Başkan Mandal ve ekibini Şişecam'ın Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgilendirdi

Giriş: 01.06.2023 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan Şişecam'a ziyaret
HABERTURK.COM

Şişecam, Avrupa’nın en büyük Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Şişecam Bilim, Teknoloji ve Tasarım Merkezi'nde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibini ağırladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Mandal ve kendisine eşlik eden heyet, Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici’den Şişecam'ın ürünleri ve gelişim süreci devam eden projeleri hakkında bilgi aldı.

Verilen bilgiye göre Şişecam, TÜBİTAK'ın desteğiyle yürütülen ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm’, ‘Yapay Zeka İle Akıllı Üretim’ gibi yüksek teknoloji alanlarında projelere imza atıyor. Şişecam; sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite & sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi, üniversite & araştırma altyapısı ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesini hedefleyen 2244-Sanayi Doktora Programı kapsamında da TÜBİTAK ile iş birliğini sürdürüyor.

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