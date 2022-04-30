"Öyle bir şey yok"

Tuba Ünsal: Öyle bir şey yok - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tuba Ünsal ve yakın arkadaşı Ece Sükan, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. İkili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirler Ünsal'a, "Adı Aylin' tiyatro oyununun prömiyeri yapıldı ama eleştirilerden sonra devamı gelmedi. Proje iptal mi oldu?" sorusunu yöneltti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Tuba Ünsal, konuyla alakalı, "Gelecek tabii ki. Sponsor ile ilgili de bir sorun olmadı. Ayşe Kulin ile de sıkıntı yok, her hafta konuşuyoruz. Öyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.

İkili, ardından kendilerini bekleyen araca binip, hızla oradan ayrıldı.