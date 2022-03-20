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Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Dindar bir ailenin parçası olduğunu ifade eden Ünsal, "Yeniden sabah namazı kılmaya başladım" dedi

20.03.2022 - 16:49 | Güncelleme: FİSKOS

  • 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

  • Sare ve Civan Mert adında iki çocuğu bulunan Ünsal, Şamdan Plus Dergisi'ne konuştu. Tuba Ünsal, "Hayatta sizin için de her şey hep çok yolunda gitmemiştir herhalde, arada takıldığınız anlar da olmuştur öyle değil mi? Böyle anlarda nelerden güç aldınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

  • "DİNDAR BİR AİLENİN PARÇASIYDIM"

    Çok dindar bir aileden geldiğini söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

    Dua ederim. Küçükken çok dindar bir ailenin parçasıydım. Babaannem kara çarşaflı bir Müslüman idi. Babaannem Sare'yle müthiş bir ilişkim vardı. Kızıma onun adını koyarken dua ettim, ruhu ona üflensin onun gibi merhametli biri olsun diye. Onun sayesinde namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrenmiştim. Sonra dinin modern toplumdaki tabuları ve üzerindeki baskıyla bir anda kendimi meditasyon yaparken, anlamadığım dilde Sanskritçe mantralar dinlerken buldum. Sonra aslında 'kolektif dua' diye bir şey olduğunu keşfettim, yani bu topraklarda herkesin ortak ettiği duanın titreşiminin mucizelerini gördüm.

  • "TEKRAR DUA ETMEYE BAŞLADIM"

    Ünsal, namaz kılmaya ve dua etmeye yeniden başladığını belirterek, "Şimdi tekrar dua etmeye başladım. Sabah namazına da başladım. Secde etmenin kan akışıyla birlikte hipofiz bezi üzerinde müthiş olumlu bir etkisi var." dedi.

  • Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Yogadaki baslasan pozu ve secde etmek aynı etkiyi yaratıyor. İkisinin de kelime karşılığı "Boyun eğmek, teslim olmak." Dini vecibeleri yerine getirmek için bütüncül bir hayat değişimine giremiyorsam da kendime iyi geleni seçmekte özgürüm.

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