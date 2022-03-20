"BU HASTALIK ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR"

Öte yandan Tuba Ünsal, geçtiğimiz aylarda Avusturya'daki bir detoks merkezine gidecekken uçağı kaçırdığı için İstanbul'da kalmıştı. Ünsal, tedavisi için yurt dışına gitmek istediğini ifade etmişti. Tuba Ünsal, meslektaşı Neslihan Atagül gibi kendisinin de 'geçirgen bağırsak sendromu' hastası olduğunu belirtmişti.

Ünsal, "Bir hafta içinde ya uçak kaçırdım, ya korona çıktı bir türlü gidemedim. Benim, 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığım var, belli dönemlerde diyet ve sağlıklı beslenmem gerekiyor. Bu hastalık öldürmüyor ama süründürüyor." demişti.