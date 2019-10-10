Tuba Ünsal isim vermeden sayfasında, “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık, her şeyden de öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” mesajını yayınladı.

Ünsal'ın sözlerine Yasmin Erbil'den yanıt gecikmedi.

"Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi…"