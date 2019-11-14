Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Tuba Ünsal, katıldığı bir söyleşinin ardından habercilerin röportaj talebine şart koydu.

Ünsal, "Özel hayat sorusu sormayacaksanız konuşurum. Ama röportajda ben de telefonumun kaydını açarım, sizi çekerim, özel hayat sorarsanız da paylaşırım" dedi.

Röportaj yapmaktan vazgeçen Ünsal, koşar adımlarla aracına binerek gazetecilere el salladı.

Oyuncu Tuba Ünsal ile sevgilisi Caner Karaloğlu'nun boşanma sürecinde olduğu eşi İspanyol model Elisabeth Mass Vall'u darp ettikleri iddia edilmişti.

Tuba Ünsal o iddialara, "Sevgilimin eşinden şiddet gören benim" diyerek yanıt vermişti.

Karaloğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Elisabeth Mass, geçtiğimiz hafta Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

Gazetecilerin, "Eşinizle olaydan sonra hiç bir araya geldiniz mi?" sorusuna, "Kesinlikle hayır" cevabı veren Mass, eşi ile aşk yaşayan ve yuva 'yıkan kadın' olarak gösterilen Tuba Ünsal'ın sorulması üzerine, "O kadın hakkında konuşmak istemiyorum. Adını dahi duymak istemiyorum" demişti.