Oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezip, alışveriş yapan Ünsal, keyifli ve neşeli haliyle dikkat çekti.

Alışverişini noktaladıktan sonra muhabirlere, "Kolay gelsin arkadaşlar, iyi çalışmalar" diyen Tuba Ünsal, hızlı adımlarla vale noktasına ulaştı. Aracını teslim aldıktan sonra alışveriş merkezinden ayrılan oyuncu, şık kombini ile tüm dikkatleri üzerine çekti.