20 Kasım tüm dünyada 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlanmaktadır. Oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Maya ve Toprak'la 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde paylaşımdan bulundu.

"HER ÇOCUK İÇİN HER HAKKI İSTİYORUZ"

Sosyal medya hesabından kızlarıyla birlikte bir video yayınlayan Büyüküstün, yaptığı paylaşımla herkesten destek beklediğini belirtti. "Bize katılın lütfen" diyen oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

"BİZE KATILIN LÜTFEN"

Her çocuk için her hakkı istiyoruz! Israr ediyoruz. Yaşam hakkı! Eğitim alma hakkı! Temiz yemek yeme hakkı! Temiz suya ulaşma hakkı! Yaşama hakkı! Çocukluklarını yaşama hakkı! Oyun oynama hakkı! En önemlisi; mutlu olma hakkı! Bize katılın #DünyaÇocukGünü etiketiyle mesajınızı paylaşın lütfen.

Öte yandan Büyüküstün, yaklaşık 1,5 yıldır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor.