Haberi, bir süredir oğlu Can ile birlikte Londra'da yaşayan ve tiyatro çalışmalarını sürdüren Esra Akkaya, Instagram hesabından duyurdu.

Akkaya “Küller Küllere” oyun ekibi Londra buluşması... Dekor ve kostüm tasarımını da Tuba Büyüküstün yapıyor. Rüya ekip olduk çok mutluyuz" notuyla yaptığı paylaşımda ekibin fotoğrafına da yer verdi.