"BAZILARI DİYORKİ SENİNLE OLMAMALIYIM"



Umut Evirgen, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından sevgilisi Tuba Büyüküstün'le fotoğraflarını paylaşmıştı. Evirgen paylaşımına, "Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım. Çünkü sen beni üzersin ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim" notunu düşmüştü.