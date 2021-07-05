Tuba Büyüküstün 39 oldu

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Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alacak olan Tuba Büyüküstün, 39. yaşına girdi. Rol arkadaşı Murat Boz ile aşk yaşadığı konuşulan Büyüküstün'e set ekibi kutlama organize etti.

Sürpriz karşısında bir hayli şaşıran ünlü oyuncu, arkadaşlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ardından Tuba Büyüküstün, o anları 5 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Büyüküstün'ün doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. #TubaBüyüküstün etiketi Twitter'da TT (Trend Topic) listesine girdi. Hayranları ünlü oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

BOĞAZ'DA BULUŞMA!

Aynı projede yer alacak olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı konuşuluyor. İddiaya göre; Boz ve Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. Çift, daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı. Taraflar, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliklerini korumaya devam ediyor.

6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini tek celsede noktalamıştı.

İKİ KIZI VAR

Büyüküstün'ün bu evliliğinden Maya ve Toprak adında iki kızı bulunuyor.