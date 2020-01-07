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Tuan Tunalı: Sevgilimle Instagram'dan tanıştık

Oyuncu Tuan Tunalı, bir süredir aşk yaşadığı Yana Mazanova ile tanışma hikayesini anlattı

07.01.2020 - 17:49 | Güncelleme:
Tuan Tunalı, Hazal Filiz Küçükköse, Yana Mazanova Kazan

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı, Hazal Filiz Küçükköse'den ayrıldıktan sonra Rus güzel Yana Mazanova ile aşk yamaşaya başladı.

2. Sayfa programına konuk olan Tunalı, "Sevgilimi Instagram'da gördüm" diyerek tanışma hikayelerini anlattı.

Ünlü oyuncu şunları söyledi:

Instagram'da üç kez keşfette karşıma düştü. Ya dedim bu bir işaret herhalde... Bir kere baktım bir daha baktım, "Ne kadar güzel kız" diyorum sonra bir kedi fotoğrafı var, kedinin gözleri yemyeşil arkadaki kızın gözleri de aynı... Yani diyorum ihtimal yok, tanışsak konuşsak... Gerçekten çok büyük bir hayvan sevgisi var içimde, kediden muhabbeti açabildim.

"TÜRKİYE'Yİ SEVDİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Sonra Türkiye'yi sevdirmek zorunda kaldım... Gelsin diye nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Sultanahmet'ten bahsediyorum, Boğaz turlarından bahsediyorum. Oraya gideriz, buraya gideriz hani sen yeter ki gel diye...

Ve bir gün arkadaşlarımla gezerken bir baktım bir paylaşım... İstanbul'a gelmiş... İlk kez yüz yüze geldik, sonra da ilişkimiz başladı...

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