TÜAD yeni yönetim kurulunu seçti

01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki yıl süreyle görev yapacak olan yeni yönetim kurulu, veri toplama kurulu, denetleme kurulu, etik ve disiplin kurulu üyelerinin de seçildiği olağan genel kurulda TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı, ThinkNeuro CEO'su Doç. Dr. Yener Girişken olarak belirlendi.
2020-2022 dönemi yönetiminde as başkan görevini Kantar Insights Division CEO'su Hande Beceren, genel sekreter görevini Akademetre Research kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin ve sayman görevini Kalite Araştırma Yönetici Ortağı Ebru Algım üstlenecek.
Yeni dönemin diğer yönetim kurulu üyeleri ise şu şekilde belirlendi:
"Kolektif Araştırma kurucusu Ali Dik, Era Research kurucu ortağı Elvan Oktar, Sia Insight Genel Müdürü Hüseyin Tapınç, SOR Araştırma kurucu ortağı İnci Samimi, GfK Türkiye ve İsrail Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, Unilever Tüketici ve Pazar Araştırmaları Direktörü Nihan Şahan Eren ve Ipsos CEO'su Sidar Gedik."
Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise FA Araştırmadan Alkan Yıldırım, Pladis Global ile Yıldız Holding Strateji ve Insight Direktörü Asya Ceyhun, Vera Araştırma kurucusu Atila Taş, Data Credence kurucusu Naciye Handan Çağla Bakış ve Eti Tüketici ve Pazar Insight Müdürü Didem Ansel oldu.
İki yıl boyunca görev yapacak TÜAD kurul ve organlarında görev yapacak isimler de seçimle belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişken, araştırma sektöründe ancak değer yaratarak sürdürülebilir gelişimi sağlamanın mümkün olduğuna dikkati çekerek, "Yeni dönemde tüm paydaşlarla güçlü iş birlikleri kurarak, etkili bir iletişim modeliyle, onları daha iyi anlayarak hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.
Girişken, amaçlarının "Birlik olmak ve sektörümüzde daha çok paydaşa dokunarak, sorunların üstesinden hep birlikte gelmek" olduğunu belirterek, derneğin bu amacı yakalaması için güçlü ve birbirini iyi anlayan, farklılıkları kucaklayıp birlikte fayda yaratan bir yapı olacaklarına inandıklarını aktardı.
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