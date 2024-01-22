TUA, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarını paylaştı

TUA'dan Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları konusunda bilgilendirme
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının Instagram'da "@astroalper" ve X'te "@TURKastro" olduğunu bildirdi
Giriş: 22.01.2024 - 01:35 Güncelleme: 22.01.2024 - 01:35
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper", X hesabının ise "@TURKastro" olduğu kaydedildi.