TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Sigara maskeyi çıkarttırıyor ve sizi savunmasız bırakıyor"

Aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara içen kişinin maskesini çıkarttığını ve hem kendisini hem de çevresindekileri tehlikeye attığını ifade etti.
Sigara içenlerin akciğerlerinde tahribat meydana geldiğini belirten Tabakoğlu, "Kovid-19 günlerinde sigara kesinlikle bırakılmalı. Kovid-19 hastalığını atlatmış hastalar çok önemli bir şey söylüyorlar, 'Sigara içiyor olsaydım kurtulamazdım'. Kaybettiğimiz hastaların pek çoğu sigara içiyorlardı ve bu zor durumda kendilerini koruyamadılar." dedi.
Tabakoğlu, Kovid-19 salgınının bulaşma yollarının önüne geçilmesi için maskenin doğru şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekti.Sigara içen kişinin, maskesini çıkartmasının iki yönlü risk oluşturduğunu vurgulayan Tabakoğlu, şöyle devam etti:
"Maske, mesafe ve hijyen bizim en önemli korunma yolumuz. Sigara maskeyi çıkartıyor ve sizi savunmasız bırakıyor. İlk olarak içen kişi hedef oluyor çünkü sigara içerken yanından biri geçebilir ve maske takmadığı için etkilenebilir. İkinci durum ise sigara içenin hastalığı vardır ve sigara içecek diye bulaştırıcı olabilir. Her iki yönden de risklidir. Otobüs durakları sosyal mesafenin bozulduğu alanlar, burada sigara içiyorum diyerek bir özgürlük kullanımı başkasının hayatını riske atacağı için otobüs durakları ve kalabalık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması kararını doğru buluyorum."
Rektör Tabakoğlu, sigaranın içinde 4 bin çeşit zehirli madde olduğunu ve bunların pek çoğunun kanserojen içeriklerden oluştuğunu belirtti.
Sigaranın pek çok ölümcül hastalığın sebebi olduğunu anımsatan Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"Örneğin akciğer kanserinin ana sebebi sigara. En çok görülen ve en ölümcül kanser çeşidi. Hayatımızdan sigarayı çıkardığımız zaman akciğer kanseri bilinen bir hastalık olmaktan çıkacaktır. Sigara bunun yanında KOAH hastalığına da sebep oluyor. Akciğer hasara uğruyor. Sigaranın akciğere verdiği hasardan dolayı hastalar çok kısa mesafe dahi yürüdüğünde nefes nefese kalıyor."
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