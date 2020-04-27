TÜ'de koruyucu maskeler için filtre sistemi üretildi

AA

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastaların kullandığı maskelerin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak veren aparatlar üzerinde kullanılacak yeni bir filtre sistemiyle, sağlık çalışanlarının koruyucu maskeleri daha güvenli hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda öncelikle mekanik ventilasyon cihazları için geliştirilen aparatlara uygun olarak, sağlık çalışanlarını ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla bir filtre sistemi tasarlandı.

Dalış maskeleri kullanılarak geliştirilen, koruyucu maskelerde rahatlıkla kullanılabilen bakteri ve virüs filtresi, havanın süzgeçten geçmeden dışarıya tahliye edilmesine engel oluyor.

TÜ Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, yaptığı açıklamada, sağlık personelinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirtti.

Mekanik ventilasyona olanak sağlayan özel aparatlar geliştirdiklerini ve bir modifiye işlemi yaptıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Hasta maskelerinin üst kısmında yer alan ve birbirinden ayrı olan oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmı bizim özel tasarımımız. Buna ilave olarak, karbondioksit salınımının gerçekleştiği tahliye kısmına yerleştirdiğimiz uygun filtre aracılığıyla havanın doğrudan dışarıya salınımı ve bulaş riskini en aza indirmiş oluyoruz."