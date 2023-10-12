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        Haberler Gündem TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

        TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman?

        25 Eylül tarihinde başlayan Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı başvuruları 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, TTK işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. TTK işçi alımı kura çekimi isim listesi canlı yayında açıklanacak. İşte 2023 TTK işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 01:30 Güncelleme: 12.10.2023 - 01:30
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        • 1

          TTK işçi alımı kura sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25-30 Eylül tarihleri arasında tamamlanan başvuruların ardından gözler TTK işçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hatırlanacağı gibi TTK; Bartın’da 400 işçi, Karabük’te 100 işçi ve Zonguldak’ta 1.500 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki, "TTK işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?" İşte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı kura çekim tarihi...

        • 2

          TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura çekimi sonuçları henüz açıklanmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

        • 3

          TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Zonguldak 1500 işçi alımı için 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

        • 4

          Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

        • 5

          Karabük 100 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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