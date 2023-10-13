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        Haberler Gündem TTK İŞÇİ ALIMI CANLI YAYIN İZLE | 2023 Türkiye Taşkömürü 2 bin işçi alımı TTK kura sonuçları asıl ve yedek kazanan isim listesi sorgulama ekranı

        TTK 2 bin işçi alımı kuraları bugün çekiliyor! İşte 2023 TTK işçi alımı canlı yayın bilgisi

        TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın ekranı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda görev almak isteynler tarafından takip ediliyor. TTK 1.500'ü Zonguldak'ta olmak üzere 2 bin işçi alımı yapacağını açıklamıştı. Karabük ve Bartın illerinde ise 500 işçi alımı gerçekleşecek. Başvuruları 25-30 Eylül günleri arasında alınan Zonguldak TTK işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü yapılacak. İşte 2023 Zonguldak TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:42
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        • 1

          TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile kura sonuçları asıl ve yedek kazanan isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Türkiye Taşkömürü 1.500'ü Zonguldak'tan, 400'ü Bartın'dan ve 100'ü Karabük'ten olmak üzere toplamda 2 bin işçi alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Zonguldak TTK 1.500 işçi alımı kura çekimi 13 Ekim Cuma günü saat 14:00'te Bahçelievler Zomguldak Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bartın ve Karabük kura çekimleri ise 20 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İşte 2023 TTK işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ile asıl ve yedek kazanan isim listesine ilişkin detaylar...

        • 2

          ZONGULDAK TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

          Zonguldak 1500 işçi alımı için 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14:00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1. Noteri tarafından yapılacak.

          TTK işçi alımı kura çekim töreni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

          TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          BARTIN VE KARABÜK TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Bartın 400 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00’te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

          Karabük 100 işçi alımı için 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00’da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

        • 4

          TTK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kura çekimi sonuçları henüz açıklanmadı. TTK işçi alımı kura sonuçları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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