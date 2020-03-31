AA

Türkiye'nin önemli kömür üretim merkezlerinden Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Armutçuk, Kozlu, Karadon, Amasra ve Üzülmez müessese müdürlüklerine bağlı ocaklarda çalışan işçilerin kazısıyla ya da hava basınçlı kazıcılarla çıkarılan kömür, demir-çelik sanayisinin yanı sıra termik santrallere de ham madde kaynağı oluşturuyor.

Yer altında ve yer üstünde 7 bin 941 işçinin çalıştığı kurumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl 1500 yer altı üretim işçi işbaşı yaptı.

İşçilerin yanı sıra mekanizasyon sistemiyle de üretimin günden güne artırılması hedeflenen kurumda, 2015-2019 döneminde 6 milyon 942 bin 874 ton kömür üretildi.

Yerin metrelerce altında işçilerin gün yüzüne çıkarmak için ter döktüğü "kara elmas" olarak adlandırılan taş kömürü ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"YERİN ALTINDA YATAN BİR ZENGİNLİĞİMİZ VAR"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş kömürünün ülke için öneminin çok büyük olduğunu belirterek, daha fazla işçi sayısıyla üretimin de artacağını söyledi.

Yeşil, TTK'ye 1500 işçi alındığını hatırlatarak, "Dışarıdan getirilen kömürün kalitesi bizim kömürün kalitesinin yanında çok düşük. Bu anlamda da ülkemizde çıkan taş kömürünün demir-çelik sanayisinde çok etkili olduğunu ve enerji anlamında da elektrik üretimine de birinci dereceden faktör olduğunu biliyoruz. Paranın ülkemizde kalmasını ve ekonomimize katkı sağlanmasını her fırsatta dile getiriyoruz. Yerin altında yatan bir zenginliğimiz var. Ülkemizdeki kömürün bizim için çok büyük önemi var."

Ülke ekonomisine katkı vermek için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini vurgulayan Yeşil, bu bilinçle üretimi artırarak taş kömürünü ülke ekonomisine kazandırmak istediklerini bildirdi.