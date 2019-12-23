TTGA'ya aday oldu

Palandöken turizmine önemli katkılar sağlayan Can dikmen, kurucu üyesi olarak devam ettiği Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yönetim kurulu seçimlerine aday oldu. Uzun yıllardır Doğu Anadolu bölgesinin en önemli kış turizmi bölgesi Erzurum Palandöken'e yaptığı yatırımlarla tanınan Sway Hotels'in Yönetim Kurulu Başkanı Dikmen, 29 Aralık'ta yapılacak olan TTGA yönetim kurulu seçimlerinde yarışacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Can Dikmen, hedeflerinin daima bölgeyi ileriye taşıyacak çalışmaların öncüsü olduğunu söyleyerek bunun için durmadan çalışacağını belirtti.