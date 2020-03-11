11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TTB, koronavirüs nedeniyle 15 Mart mitingini iptal etti
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddetin sona ermesi talebiyle Ankara Tandoğan'da yapacakları mitingi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında iptal etme kararı aldıklarını bildirdi.
Adıyaman ve beraberindeki sağlık birlik örgütlerinin temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde basın açıklaması yaptı.
Adıyaman, "Sağlıkta şiddet sona ersin" sloganıyla 15 Mart Pazar günü Ankara Tandoğan'da yapmayı planladıkları mitingi iptal ettiklerini açıkladı.
Türkiye'de halihazırda her türlü toplantıyı ve bir araya gelişi ertelemeyi geciktirecek tedbirlerin zorunlu olmadığını belirten Adıyaman, "Önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi paniği gerektirecek herhangi durum yoktur. Ancak sağlık otoritesinin dünyadaki deneyimlerinden de yararlanarak bütün önlemlerin alınması ve halkın hijyen ve koruma tedbirlerine dikkat etmesi gereklidir." dedi.
Koronavirüs gibi salgın durumlarında tedavi sürecinin etkinliği, tedaviyi yapacak sağlık çalışanlarının bu sürece hazırlanması, bedensel ve ruhsal olarak korunmasının öncelenmesini talep eden Adıyaman, koronavirüs salgını ve her türlü sağlık sorununa karşı mesleğin kendilerine yüklediği sorumluluğu özveriyle yerine getireceklerini kaydetti.
Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yarın akşam 17.00'te tüm sağlık birlikleri örgütlerini kabul edeceğini belirterek sağlıkta şiddetin önlenmesi için nelerin yapılabileceğini görüşeceklerini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!