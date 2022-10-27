TTB Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi!

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.