Feyzioğlu'ndan anayasa mesajı: Yapıcı olacağız

Feyzioğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Ağrı'da Vali Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can ve Baro Başkanı Salih Aydın'ı makamlarında ziyaret etti.
Ağrı Barosunda avukatlarla bir araya gelen Feyzioğlu, avukatların talep ve sorunlarını dinledi.
Feyzioğlu, avukatlarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, TBB olarak, önceliklerinin avukatların birikmiş sorunlarını çözmek ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek olduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretlere bir süre ara verdiklerini ve yeniden il il gezdiklerini ifade eden Feyzioğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye'de adım adım yürürlüğe konan somut maddeler içeren bir plan. Onun içerisinde şunu yazdırdık, insan hakkını korumasını istediğiniz avukatın insan hakkı var, avukat insan hakkını korusun diyoruz ama o avukatın da bir insan hakkı var, CMK'dan, adli yardımdan göreve koşan avukatın emeğinin, alın terinin karşılığını alabilmesi lazım." dedi.
Feyzioğlu, "Bugün meslektaşlarımızın yüzde 50-60'ı yıllık ortalamada asgari ücret kazanmıyor. Siz bakmayın bazı dizilerde avukatları lüks hayatlar yaşayan kişi olarak resmettiklerine. Bugün artan sayımız sebebiyle avukatlar çok zor durumda, 60 bin meslektaşımız 5 yıllık meslek kıdeminin altında. Ve onların sorunlarını çözemezsek vatandaşın insan hakkını koruyacak olan avukatı sahipsiz bırakmış oluruz ve vatandaş bundan zarar görmüş olur." diye konuştu.
Avukatlara yönelik şiddete ilişkin çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "CMK ve adli yardım görevlendirmelerinde ödenen ücretteki KDV yükünün kaldırmasını istiyoruz. Çünkü bu hizmet doğrudan vatandaşa dönecek, vatandaşın menfaatine iş olacak. Bir diğeri de çok önemseyerek söylüyorum, avukata yönelik şiddet aslında avukatın hakkını savunduğu vatandaşa yöneliktir ve icra, haciz işlemlerinde biz zorunlu polis korumasına ilişkin kanun istiyoruz. Bu kanunda da her şeyi hazırladık, taslağımız hazır, üstünde yetkililerle de çalıştık, bunun yasama döneminde artık kanunlaşmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
"HİÇ KUŞKUSUZ DEVLETİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ"
Bir gazetecinin "yeni anayasa tartışmaları hakkında neler söyleyeceksiniz" sorusu üzerine Feyzioğlu, şunları kaydetti:
"Kapsamlı anayasa değişikliği projesinde biz özellikle savunmanın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yargının güvenirliğini artırılması noktasında önerilerimizi sunuyoruz. HSK'nın yapısı üzerinde somut önerilerimiz olacak, yargı üstüne toz konmaması lazım, yargının polemiklerin dışına taşınabilmesi lazım, bu amaçla önerimiz hazır. Biz yapıcı şekilde, hiç kuşkusuz devletimizle çalışacağız, vatandaşımız için çalışacağız."
Feyzioğlu ve beraberindekiler, daha sonra yapımı devam eden Ağrı Baro binası inşaatında incelemelerde bulundu.
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