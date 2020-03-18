TSYD’den federasyona 'erteleme' çağrısı!

TSYD, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, seyircisiz oynanmaya devam eden spor müsabakalarının ertelenmesini istedi. Yapılan yazılı açıklamada Avrupa’nın tüm ülkelerinde korona virüs sebebiyle spor müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken, TFF'nin Süper Lig başta olmak üzere tüm futbol müsabakalarını ertelememesinin anlamsız olduğu aktarıldı. TSYD’den müsabakaların ertelenmesinin talep edildiği açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"İspanya’nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi’nin testi pozitif çıkmışken, NBA’deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021’e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Euroleague ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa’nın dört bir yanında futbol

ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz.

Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır.

Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."