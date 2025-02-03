TSYD Yenişehir'de seçim heyecanı

Bursa'da, Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TSYD) Yenişehir Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı dernek binasında gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Harun Sak'ın yaptığı genel kurul toplantısında dernek başkanı Zihneti Sunar yeniden başkan seçildi.

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Seçimli Genel Kurul toplantısında Zihneti Sunar başkanlığındaki Yönetim Kurulu'na Ayfer Ersoy, Fahriye Küçük, Hikmet Baştürk, Saime Camcı, Nuran Bingöl, Rahmiye Çorapçı, Bedia Yıldız ve Sibel Yavuz seçildi. Denetim Kurulu'na ise Şermin Kaygısız, Hülya Çığırdan ve Nuran Türkoğlu seçildi.

Genel kurul toplantısı sonrası yeniden başkan seçilen Zihneti Sunar, üyelere teşekkür ederek, "Biz büyük bir aileyiz. Yeniden bana bu kutsal görevi verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah yine el birliği ile yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.