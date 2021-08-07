TSYD Kupası Gençlerbirliği'nin

MKE Ankaragücü: 0 - Gençlerbirliği: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu (Dk. 87 Erdi Dikmen), Pinto, Abdullah Durak (Dk. 68 Lukasic), Hüseyin Acar, Şahverdi Çetin (Dk. 78 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar, Geraldo (Dk. 87 Sıtkı Ferdi İmdat), Cem Ekinci
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula (Dk. 84 Metehan Mert), Keremcan Akyüz (Dk. 75 Musa Şahindere), Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Dk. 84 Sami Gökhan Altıparmak), Kerim Avcı (Dk. 75 Gökhan Gül), Sallalich (Dk. 65 Serdarcan Eralp), Lualua (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Lima (Dk. 65 İlker Karakaş)
Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Abdioğlu, Dk. 74 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
41. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında Geraldo'nun sağ kanattan yaptığı ortaya altı pas çizgisinde Mehmet Murat Uçar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka etkili atak olmadı ve devreye iki takım 0-0 eşitlikle girdi.
51. dakikadaki Gençlerbirliği atağında sağdan Ömürcan Artan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içinde Lima'nın kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.
57. dakikada sarı-lacivertli takımdan Cem Ekinci sol kanattan ceza sahasına girip, yerden kale önüne ortasını yaptı. Geraldo topa dokundu ancak kale direğinden dönen meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'nin ellerinde kaldı.
60. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan MKE Ankaragücü oyuncusu Geraldo'nun bekletmeden sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve maçta uzatma bölümü oynanmadan penaltılara geçildi.
PENALTILAR
MKE Ankaragücü'nde Erdem Özgenç, Cem Ekinci, Ali Kaan Güneren penalatıl gole çevirirken, Lukasic atamadı.
Gençlerbirliği'nde İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak, Grechyshkin, Serdarcan Eralp ve Metehan Mert penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Böylece penaltılarda 5-3 üstünlük sağlayan Gençlerbirliği, 54. TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.
NOTLAR
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle birlikte yüzde 50'sinin taraftarlara açıldığı Eryaman Stadı'nda yaklaşık 4 bin taraftar coşkuyla maçı izledi.
Karşılaşma öncesinde maçın kadın hakemleri Gamze Durmuş Pakkan, Sevda Çayan, Kübra Çetinkaya ve dördüncü hakem Asen Albayrak'a TSYD Ankara Şubesi yönetimince maçın anısına plaket verildi.
Maç başlamadan önce Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
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