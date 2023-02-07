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TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Yardımların Hatay ilindeki depremzedelere gönderileceği ifade edildi.

Giriş: 07.02.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası
DHA

TSYD, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a yardım kolileri göndereceğini açıkladı. Yardım kampanyasında Türkiye Spor Yazarları Derneği ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ortaklaşa hareket edeceğini bildirdi. TSYD tarafından yapılan paylaşımda, "Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a yardım kolileri gönderecektir. Kampanyada TSYD ile KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ortaklaşa hareket edecek ve ilk adımı birlikte atacaklardır. Yardım elini uzatmak isteyen üyelerimizin kolileri 13 Şubat Pazartesiye kadar Levent Tesislerimize ulaştırması gerekmektedir" denildi.

Malzemelerin Hatay Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bir hafta içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

İhtiyaç listesi şöyle:

1- Kadın hijyen kiti
2- Bebek maması
3- Çocuk bezi
4- Powerbank
5- Battaniye
6- Kışlık bot ve kapşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)

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