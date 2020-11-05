TSYD'Den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi, İzmir’de yaşanan üzücü deprem felaketinde depremzedelerin acil ihtiyacı olan elektrikli sobaları dün İzmir’e götürdü ve 5 personeli aracılığıyla Bayraklı Belediyesine teslim etti. Yetkililer sobaların bu sabah itibariyle çadırlara dağıtılacağını ifade ettiler. TSYD, her zaman ülkesinin ve vatandaşının yanındadır. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz."