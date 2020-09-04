TSPB'nin yeni başkanı Tevfik Eraslan oldu

TSPB 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Seçimlerden sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında TSPB başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi.

Başkan Vekilliğine de İbrahim Halil Öztop'un seçildiği toplantıda, TSPB'nin Yönetim Kurulu ise "Erhan Topaç, Esen Pamir Karagöz , Mustafa Selim Yazıcı, Serdar Sürer, İbrahim Halil Öztop, Tevfik Eraslan, Alim Telci, Hakan Gedikli, Encan Aydoğdu, Dr. Şule Korkmaz, Taliye Yeşilürdü" isimlerden oluştu.