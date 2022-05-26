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TSPB Yönetim Kurulu’nun, 24 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında hali hazırda başkan olan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Öztop Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin 2022 – 2024 dönemi için yeniden TSPB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. TSPB yönetim kurulu toplantısında Birlik Başkan Vekilliğine yeni dönemde de yine TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı’nın devam etmesine karar verildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 2022 – 2024 dönemi için tekrar seçilen İbrahim Öztop, “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin başkanlığı görevini, 10 Eylül’de devralmıştım, beni bu önemli göreve ikinci kez layık gören tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkürlerimi iletmek isterim. Özverili çalışmalarıyla Birliğimizin ve sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan yönetim, denetleme kurulu, disiplin komitesi üyelerine de değerli katkıları ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin ülkemize, Birliğimize ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

'HER ZAMAN ÖNCÜ VE YARATICI BİR ROL OYNADI'

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak sermaye piyasalarının gelişmesinde, büyümesinde TSPB’nin büyük değer sağladığını kaydeden Öztop şunları söyledi:

“Birliğimiz; hem talep hem de arz tarafında sermaye piyasalarımızın gelişmesini sağlayacak ortak değerlerin yaratılmasında her zaman öncü ve yaratıcı bir rol oynadı. Başta yatırımcıların bilgilendirilmesi olmak üzere, mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde sağladığı katma değerle Birliğimiz, 2001 yılından bu yana sermaye piyasalarımızın büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine olan katma değerinin artırılması için çok yönlü faaliyetlerimizi sürdürüyor. Birliğimizin bu önemli ve değerli katkılarının önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam ettirmek için yönetim kurulu üyelerimizle, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelerimizle var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz."