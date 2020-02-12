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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) Başkanı Alp Keler, hisse senetleri piyasasında da arz tarafında yeni katılımcılar beklediklerini belirterek, "2020'de piyasaların uygun olmasına paralel halka arzlarda ivmelenme bekliyoruz. Bir kaç büyük halka arz bekliyoruz. Halka arz için uygun pencereler genelde Nisan-Mayıs ya da Kasım dönemi olabilir" dedi.

Sermaye piyasalarının geçen seneki performansı ve bu sene beklentilerini düzenledikleri basın toplantısında paylaşan Keler geçen sene sermaye piyasalarında önemli büyümelerin yaşandığına dikkat çekerek, işlem hacimlerinin de buna paralel arttığını

kaydetti.

Keler, "2018 sonunda 336,000 olan pay piyasasında işlem yapan aktif yatırımcı sayısı, 2019 sonunda 489,000'e, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem yapan müşteri sayısı ise 17,000'den 25,000'e çıktı. Pay senetleri piyasa değerinin milli gelirdeki payı da yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseldi" dedi.