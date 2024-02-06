TSKB'den 2023'te 7 milyar TL net kâr

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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, TSKB'nin toplam aktif büyüklüğü 2023 yılı sonunda 176,9 milyar TL'ye ulaşırken, bankanın ağırlıklı yabancı para cinsinden olan toplam kredi portföyü kurdan arındırılmış bazda yüzde 5 büyüme ile 130,1 milyar TL oldu.

Yıl boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odağındaki yatırımların finansmanına katkı sağlamayı sürdüren banka; iklim finansmanı, yenilenebilir enerji, deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılması, özel sektörün sürdürülebilir faaliyetlerinin desteklenmesi konularında reel sektöre toplam 1,3 milyar doları tutarında nakdi finansman sağladı.

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TSKB'nin yatırım bankacılığı ve danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirleri yıllık yüzde 186 artışla bankacılık gelirlerini destekledi. Yıllık bazda yüzde 74 artışla 7 milyar TL net kâr açıklayan TSKB'nin özkaynak kârlılık oranı yüzde 41,2 olarak gerçekleşti.

'BEKLENTİLERİMİZ İLE UYUMLU BİR FİNANSAL TABLO ELDE ETTİK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, 2023'ü finansal olarak başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla ağırlıklı yabancı para cinsinden olan kredi portföyümüzü kurdan arındırılmış bazda yüzde 5 oranında büyüttük. Nitelikli sürdürülebilir kalkınma odağındaki yatırımların gerçekleşmesine katkı sağlarken, beklentilerimiz ile uyumlu bir finansal tablo elde ettik" ifadesini kullandı.

2024 yılında da yine TSKB'nin finans sektöründeki konumunu üst seviyelere taşımaya, Türkiye'nin gelecek yüzyılı için sürdürülebilir kalkınma odağında yenilikçi ve öncü çalışmalar hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Bilgiç, "2023 yılının şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden yapılandırılması ve nitelikli kalkınması için ilk günden itibaren toplumsal iyileşme odağıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bankamızın uluslararası finansal kuruluşlardan temmuz ayında yüzde 113 yenileme oranıyla temin ettiği sendikasyon kredisi ve eylül ayında uluslararası sermaye piyasalarında dördüncüsünü gerçekleştirdiği sürdürülebilir Eurobond ihracı ve afet bölgesinin ekonomik, çevresel ve sosyal olarak yeniden kalkınması odağında 2023 yılında temin ettiğimiz kaynaklar 1.1 milyar dolara ulaştı" dedi.

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Yılın son çeyreğinde İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ile gerçekleştirilen 100 milyon dolar tutarındaki kaynak anlaşmasının, deprem bölgelerinde nitelikli ve sürdürülebilir toparlanma için önemli bir destek unsuru görevi gördüğünü de kaydeden Bilgiç, "Yine aynı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığımız garantörlüğünde Japon Uluslararası İş Birliği Bankası (JBIC) ile kalıcı yeşil iyileşme odaklı dördüncü kredi anlaşmamızı gerçekleştirerek, ülkemize 200 milyon dolar tutarında yeni bir kaynak daha kazandırdık. Bu kaynak ile deprem bölgelerimizin özellikle yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su ve atık yönetimi ile ileri teknoloji destekli enerji verimliliği yatırımlarını destekleyeceğiz. Dünya Bankasından temin ettiğimiz 155 milyon dolar tutarındaki anlaşma ise uzun soluklu işbirliğimiz neticesinde yepyeni bir yapı olan Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulmasına hizmet edecek" bilgilerini paylaştı.

'TÜRKİYE YEŞİL FONU İLE SÜRDÜREBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE NİTELİKLİ KATKIMIZI ARTIRIYORUZ'

Bilgiç, 2023 yılında hayata geçirdikleri önemli projelerden birinin Türkiye Yeşil Fonu olduğunu belirterek, "Dünya Bankasından Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile Türkiye Yeşil Fonu'nun kurulması kapsamında 155 milyon dolar tutarında kredi temin ettik. Toplam büyüklüğünün 405 milyon dolara ulaşması ve 2024 yılı içerisinde faaliyete geçmesi hedeflenen Türkiye Yeşil Fonu, ülkemizde ve dünyada kredi ile finanse edilerek kurulan, emisyon salımı azaltım ve kapsayıcı dönüşüm odaklı ilk girişim sermayesi yatırım fonu olma özelliğini taşıyor. Özel sermayeyi aktif biçimde harekete geçirecek Türkiye Yeşil Fonu ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nitelikli katkımızı ve etkimizi artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kurumların çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanında risk seviyesini ve yönetim performansını ölçen Sustainalytics'in değerlendirmesine göre TSKB'nin başarısının öne çıktığını belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılında dünyadaki kalkınma bankaları arasında 9’uncu sıraya yükselirken ülkemizde de en iyi olmayı sürdürdük. Bu başarının kaynağında uzun yıllara dayanan sürdürülebilirlik odaklı iş modelimizin, nitelikli kalkınmaya yönelik çalışmalarımızın bulunduğunu biliyoruz. Sustainalytics'in 2024 yılı itibarıyla açıkladığı Global 50 Listesi'ne Türkiye'den girmeyi başaran tek kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. ÇSY risk ve yönetim notumuzla sektörümüze ve ülkemize örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz.

TSKB finansal faaliyetlerinin yanında uzun yıllardır danışmanlık ve yatırım bankacılığı faaliyetleriyle de Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyor. Ülkemizin sürdürülebilir geleceği için tüm paydaşlarımızla birlikte başarmaya inanıyoruz. Bu anlayışla, farklı sektörlerden şirketlere verdiğimiz danışmanlık hizmetiyle firmaların yatırımlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri için finansal stratejilerini birlikte oluşturuyor; ekosistem dostu yatırımların yaygınlaşması ve olgunlaşmasında önemli bir rol oynuyoruz."

Bilgiç, deprem bölgesinin nitelikli ve çok yönlü kalkınması için sundukları finansman desteğinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişim için de çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bilgiç, "Nitelikli eğitim ve kültür sanat yatırımlarıyla dünyada fark yaratabileceğimize duyduğumuz güçlü inançla, bu alanlarda hayata geçirdiğimiz uzun soluklu projelerle Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2023 yılında depremden etkilenen illerde eğitimin kesintiye uğramaması ve toplumsal iyileşmeye katkı sunmak amacıyla zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri projesini hayata geçirdiklerini aktaran Bilgiç, "2025 yılına kadar 11 ilde 11 kütüphane açma hedefiyle çıktığımız yolda ilk kütüphanemizi Gölbaşı/Adıyaman'da, ikincisini Nurdağı/Gaziantep'te, üçüncüsünü ise Pazarcık/ Kahramanmaraş'ta açtık. TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphanesi adını verdiğimiz, zenginleştirilmiş kütüphane formatında tasarladığımız kütüphanelerimizde, çocukların okuma sevgisini besleyecek binlerce kitabın yanı sıra zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli akıl oyunları, teknolojik gereçler ve eğitim destek araçları da yer alıyor. Diğer 8 ilimizde de 2025 yılına kadar kütüphanelerimizi tamamlayarak daha fazla öğrencimizin geleceğine katkıda bulunmaya devam etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.