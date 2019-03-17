TSK, İdlib’de ikinci devriye görevini tamamladı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Rusya ve İran ile birlikte kontrol gücü olarak görev yapan ve İdlib bölgesinde 12 üssü bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 Mart günü yaptığı ilk devriye görevinin ardından bugün ikinci devriye faaliyetini de gerçekleştirdi. Saat 15.00 sıralarında Cisr Şuğur bölgesindeki üsten çıkan TSK’ya ait 4 zırhlı araç, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin silahlı araçlarının eşliğinde devriye görevine başladı.

DHA'nın haberine göre Cisr Şuğur’dan çıkan TSK birlikleri; Khribat El Javz, İştebrak, Sehel El Gab, Cebel Şahşevu, Sher Mağar, Kefren Buda, Alhbit ve Han Şeyhun güzergahlarından geçerek, Morik bölgesinde bulunan üsse ulaşarak devriye görevini tamamladı. ÖSO güçlerinin önlem aldığı devriye faaliyeti sırasında, TSK birliklerinin geçtiği güzergahtaki siviller de Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.