TSK'dan Irak'ın kuzeyine yeni harekat: "Pençe-Kaplan Operasyonu"

AA

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.'' ifadesi kullanıldı.

Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.