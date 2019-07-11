TSK'dan Bosna Hersek paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'teki temasları sırasında ziyaret ettiği Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile ilgili paylaşımda bulundu.

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili görüntüler yer aldı.