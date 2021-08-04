Tokyo 2020: Diplomatik krizde yeni gelişme

Reuters / HABERTURK.COM

24 yaşındaki Belaruslu atletin, hafta başında takımını eleştirmesi büyük bir kaosa neden olmuş ve ülkesine döndüğünde cezalandırılacağı korkusu, koruma talep etmesine yol açmıştı.

Atlet, pazar günü ülkesine geri dönüşü reddetmiş, diplomatik koruma talebi üzerine, bir dizi kurum ve ülke atletle iletişime geçmişti. Sporcunun ilk etapta Polonya’nın başkenti Varşova’ya giden bir uçağa binmesi planlanmıştı.

Atlet, bunun yerine, Viyana'ya inmesi planlanan bir Avusturya Havayolları uçuşuyla Tokyo'dan ayrıldı.

UÇUŞ GÜVENLİK ENDİŞESİ NEDENİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Reuters'a konuşan yetkililer, Belarus topluluğundan Tsimanouskaya ile temas halinde olan bir kişinin referansına dayanarak, uçuşun diplomatlar tarafından güvenlik endişesi nedeniyle değiştirildiğini söyledi.

Atlet ilk olarak Viyana'ya gidecek daha sonra da insani vize teklifi aldığı Polonya'ya uçması bekleniyor.

24 yaşındaki atlet, Tokyo’nun Narita Havalimanına polis eşliğinde bir minibüsle geldi. Daha sonra ise VIP alanına yönelen sporcu, kapıda bekleyen birkaç düzine muhabirle konuşmadı.

ATLETİN NEDEN ÜLKESİNE DÖNMEYİ REDDETTİĞİ ARAŞTIRILDI

Belaruslu meslektaşlarından tüm gerçeklerin bilinmesi adına rapor isteyen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo 2020'ye damga varan Krystsina’nın olayı ile ilgili sporcunun neden ülkesine dönmeyi reddettiğinin bilinmesi için soruşturma başlatmıştı.

Belaruslu yetkililer, atletin psikolojik ve duygusal durumunu hafta başında gerekçe göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da olaya müdahil olarak Belarus'un Tsimanouskaya'yı eve gönderme girişimini kınadı. Pazartesi günü Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Blinken, “Bu tür eylemler olimpiyat ruhunu ihlal ediyor, temel haklara hakaret ediyor ve hoş görülemez.” ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ve oğlu Viktor’un olimpiyatlar dahil tüm IOC organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.

Tüm bunlar yaşanırken, Ukrayna'da sürgünde yaşayan Belaruslu aktivist Vitaly Şişov, salı günü erken saatlerde Kiev'deki evinin yakınındaki bir parkta asılmış halde bulundu. Ukrayna polisi cinayet soruşturması ve intihar süsü verilen cinayet dahil olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belarus makamları, hükûmet karşıtı protestocuları Batı tarafından desteklenen şiddetli devrimciler olarak nitelendirirken Belarus polisinin protestoculara yönelik eylemlerini ise gerekli olarak nitelendiriyor.

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